Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması'nda ilk gün tamamlandı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması'nda ilk gün sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ve bin 750 sporcunun katıldığı organizasyonda, ilk gün 2 yarış gerçekleştirildi.

Şehit Ahmet Oruç Ortaokulundan başlayan günün ilk yarışında kadınlarda ilk 3 sıra Gamze Karaca, Ayşe Bayram ve Merve Birsu Temel'den oluşurken, erkeklerde ise Arda Berkcan Topal, Enver Arda Uysal ve Ali Kaplan ilk 3'te yer aldı.

Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'ndan başlayan gece yarışında ise kadınlarda Ela Nur Savcı birinciliği, Melis Dinar ikinciliği ve Betül Arabacı üçüncülüğü elde ederken, erkeklerde ise birinci Emirhan Memişoğlu, ikinci Nurlan Aghayev ve üçüncü de Mehmet Can Korkut oldu.

Organizasyon, yarınki yarışla tamamlanacak.???????

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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