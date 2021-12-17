KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenecek Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması yarın başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek organizasyonda yaklaşık 2 bin katılımcı, 36 farklı kategoride mücadele edecek. Bulgaristan'dan da sporcuların yer alacağı yarışmada yarınki ilk start, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda verilecek. Akşam da Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda özel yarışma düzenlenecek.

Organizasyon, pazar günü Türkbirliği İlkokulundan başlayacak yarışmayla tamamlanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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