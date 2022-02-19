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Karşıyaka zorlu deplasmanda

Demirören Haber Ajansı, Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka zorlu deplasmanda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, yarın zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta 21 maçta 20 mağlubiyetle son sıradaki Karabükspor'u 4-0 yenerek son veren Karşıyaka, yarın zorlu Orduspor 1967 deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Yeni Ordu Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 12.30'da çalacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı duruma düşen takım kaptanı Mustafa Aşan bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta son 7 maçını üst üste kazanan Ordu temsilcisi, topladığı 41 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin gerisinde kalıp alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Kaf-Kaf ise 26 puanla 11'inci basamakta bulunuyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Orduspor, Ordu, Spor, Haberler

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