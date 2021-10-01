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Karşıyaka zorlansa da turladı

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka zorlansa da turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki rakiplerinden Kardemir Karabükspor'u uzatmada 3-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, genç rakibi önünde zorlansa da sezonun ilk galibiyetini elde ederek moral kazandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda normal süresi 1-1 biten maçta TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki rakiplerinden Kardemir Karabükspor'u uzatmada 3-1 mağlup ederek eleyen Karşıyaka, genç rakibi önünde zorlansa da sezonun ilk galibiyetini elde ederek moral kazandı. Yaşadığı mali ve idari krizler ile transfer yasağı nedeniyle sahaya altyapı oyuncularıyla çıkıp ligde gruptaki ilk 3 maçını farklı kaybederek dibe demir atan Karabükspor karşısında rotasyon yapan Kaf-Kaf, Erdoğan, Cenk, Sefer, Batuhan Demirel, Caner, Fatih gibi isimleri saha sürdü.

Yeni transferlerden Alperen ve Oğulcan da ikinci yarıda şans bulup yeşil-kırmızılı formayı ilk kez kupada giydi. Yeni transferlerinden Abdülkadir'in penaltı golüyle öne geçtiği sınavda yine penaltıdan kalesinde gördüğü golle zorlanıp normal süreyi 1-1 berabere tamamlayan Karşıyaka, yenilerinden Okan'ın 101 ve 118'inci dakikadaki golleriyle mücadeleyi penaltılara taşımadan bitirdi. Menemenspor'dan kiralanan santrfor Okan, Karşıyaka'da ilk gollerini kupada atıp siftah yaparken turu getiren isim de oldu. Karabük'ten dönmeyip Safranbolu'da kamp yapacak İzmir temsilcisi, rakibine pazar günü de ligde sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak.


Karşıyaka zorlansa da turladı

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