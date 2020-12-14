Karşıyaka zirvede
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Karşıyaka zirvede

14.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:20
Karşıyaka zirvede

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon liderlik mücadelesi veren Karşıyaka, en iyi puan ortalamasına da ulaştı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon liderlik mücadelesi veren Karşıyaka, en iyi puan ortalamasına da ulaştı. Ligde 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 25 puan toplayan Karşıyaka, 19 yıl sonra en iyi serisine imza attı. Daha önce 2'nci Lig'de 2001-02 sezonunda 12 maçta 28 puanı hanesine yazdıran Karşıyaka, seneler sonra en yüksek puanına bu sezon ulaştı.

Karşıyaka, 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynadığı geçen sezon ilk 12 maçı 21, yine Play-Off oynadığı 2018-19 sezonunda ise 13 puanla geçmişti. Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde son yılların en çok galibiyet ve en az mağlubiyet yüzdesini de elde etti. Karşıyaka grupta pazar günü Şile Yıldızspor deplasmanına liderlik hedefiyle çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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