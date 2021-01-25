Karşıyaka zincir kırmak istiyor
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2013-14'te evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
1'inci Lig'de 2014-15 sezonunun ikinci yarısındaki ilk maçında deplasmanda Adanaspor'a 3-1 kaybeden Karşıyaka, 2015-16'da ikinci devreye evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek başladı. Yeşil-kırmızılı takım, 2'nci Lig'de yer aldığı 2016-17'de evinde Mamak FK ile 0-0 berabere kalırken, 2017-18'de konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. 3'üncü Lig'de 2018-19'da evinde Vanspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, geçen sezon ise Tepecikspor'la (1-1) yenişemedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ