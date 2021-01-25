Karşıyaka zincir kırmak istiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2013-14'te evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

1'inci Lig'de 2014-15 sezonunun ikinci yarısındaki ilk maçında deplasmanda Adanaspor'a 3-1 kaybeden Karşıyaka, 2015-16'da ikinci devreye evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek başladı. Yeşil-kırmızılı takım, 2'nci Lig'de yer aldığı 2016-17'de evinde Mamak FK ile 0-0 berabere kalırken, 2017-18'de konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. 3'üncü Lig'de 2018-19'da evinde Vanspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, geçen sezon ise Tepecikspor'la (1-1) yenişemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ