Karşıyaka zincir kırmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karşıyaka zincir kırmak istiyor

25.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:54
Karşıyaka zincir kırmak istiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Karşıyaka, ikinci yarılara galibiyetle başlayamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, son 6 sezonda çıktığı ikinci devrelerin ilk müsabakalarında 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2013-14'te evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya zaferle başlayan Karşıyaka, daha sonraki yıllarda devre arasından çıktığı maçlarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

1'inci Lig'de 2014-15 sezonunun ikinci yarısındaki ilk maçında deplasmanda Adanaspor'a 3-1 kaybeden Karşıyaka, 2015-16'da ikinci devreye evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek başladı. Yeşil-kırmızılı takım, 2'nci Lig'de yer aldığı 2016-17'de evinde Mamak FK ile 0-0 berabere kalırken, 2017-18'de konuk ettiği Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. 3'üncü Lig'de 2018-19'da evinde Vanspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, geçen sezon ise Tepecikspor'la (1-1) yenişemedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Ebru Yaşar Özcan Deniz Jennifer Lopez
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka zincir kırmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:56:01. #1.14#
title