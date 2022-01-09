Karşıyaka'yı yoğun hafta bekliyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transfer döneminde ilk yarıda bekleneni veremeyen kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, en kritik haftaya girdi. Kadrosundan şimdiye kadar 11 futbolcuyla yollarını ayırıp, Yomraspor'dan 25 yaşındaki golcü Fatih Taşdelen, Çorum FK'dan 22 yaşındaki 10 numara Kerem Pala, Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzalayan Kaf-Kaf, 12 Ocak Çarşamba günü resmen başlayacak ara transfer döneminde transfer yasağını hafta içinde kaldırmaya çalışacak.

Sezon başında olduğu gibi alacaklı eski futbolculardan tek dönemlik muvafakatname toplayan, eski oyunculardan çoğuyla anlaşıp imzalarını alan Karşıyaka, çarşambaya kadar imzaları tamamlayıp yasağı açmayı hedefliyor. İkinci yarının ilk maçını 16 Ocak Pazar günü üst sıralardaki en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'la Bornova Stadı'nda oynayacak İzmir temsilcisi, yasağı bu hafta mutlaka açarak yeni transferlerini maça yetiştirmek istiyor. Sezon başında kurduğu kadrosu 6'sı yeni transfer 11 ismin ayrılmasıyla çok eksilen Karşıyaka, transferde mutlaka stoper, orta saha, kanat ve sol bek de alacak.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet