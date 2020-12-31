Karşıyaka'yı virüs vurdu
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Karşıyaka'yı virüs vurdu

31.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:59
Karşıyaka'yı virüs vurdu

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, takımdaki 7'si ilk 11'den 9 futbolcunun koronavirüse yakalanıp karantina altına alınmasının gölgesinde eksik ve moralsiz çıktığı deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü'ne direnemedi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, takımdaki 7'si ilk 11'den 9 futbolcunun koronavirüse yakalanıp karantina altına alınmasının gölgesinde eksik ve moralsiz çıktığı deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü'ne direnemedi. Maçta PCR testleri pozitif çıkıp ilaç tedavilerine başlanan Onur, Mustafa Değirmenci, Harun, Doğukan, Arif, Fatih, Metin, Namık Barış ve Berke'den yoksun olan Kaf-Kaf, 18 kişilik kadroyu tamamlayabilmek için esame listesine 2 yedek kaleci yazdı. Mehmet'in yanı sıra Efe Öcal yedek kulübesinde bekledi. Eksiklerin çokluğunda Cihan, Caner ve Batuhan ilk kez 11'de forma giyerken, oyuna sonradan dahil olan Oğuz ve Kerem ilk profesyonel lig maçlarına çıktı.

ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN MAĞLUP

Rakibi önünde önemli silahlarının yokluğuna rağmen yıldız golcüsü Hakan Kuş'la öne geçen Karşıyaka, ardından gelen 3 golle yıkıldı. Ligde bu sezon 15 haftada ikinci kez mağlubiyetle tanışan, 5 maçlık yenilmezlik serisi 2020 yılının son sınavında son bulan İzmir ekibi, ikincilikten 29 puanla dördüncü sıraya geriledi.Lider Somaspor'un da haftayı beraberlikle kapatmasıyla zirvede 3 puana çıkan farkın daha da açılmaması yeşil-kırmızılılara teselli oldu. İlk yarının son haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Erbaaspor'u ağırlayacak Karşıyaka, maça yine virüse yakalanan 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Takımdaki vaka sayısı artıp en az 12'ye yükselirse ise maç ileri bir tarihe ertelenecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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