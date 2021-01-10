Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu
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Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu

10.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:11
Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçlardaki puan kayıplarına rağmen devreyi Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'yı ilk yarıda golcüsü Hakan Kuş taşıdı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçlardaki puan kayıplarına rağmen devreyi Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'yı ilk yarıda golcüsü Hakan Kuş taşıdı. Karşıyaka'nın ilk yarıda 16 maçta attığı 21 golün 10'unu Hakan kaydetti. Takımın skor yükünün yarısını tek başına çeken tecrübeli golcü, ilk haftadaki Isparta 32 Spor deplasmanı hariç ilk yarıda alınan 8 galibiyetin 7'sine golleriyle direkt katkı yaptı.

Henüz ilk devreden geçen sezon 28 maçtaki 8 gollük performansını sollayan, geçen sezonki eleştirilerin ardından taraftarın güvenini tekrar kazanan Hakan Kuş, kariyerinin en skorer sezonunu geçirmeye de çok yaklaştı. Grupta gol krallığı yarışında da zirvede bulunan Kaf-Kaf'ın yıldızı ikinci yarıda 3 gol daha atarsa 2018-2019'daki 12 gollük bireysel gol rekorunu geliştirecek. Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında Doğukan 4, Cenk 2, Anıl, Fatih, Namık Barış, Batuhan ve Özkan 1 gol attı.


Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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