Karşıyaka yeni başlangıç yapacak
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Karşıyaka yeni başlangıç yapacak

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Karşıyaka yeni başlangıç yapacak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Karşıyaka, çarşamba günü Batman Petrolspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak Play-Off hattını yakalamak istiyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Karşıyaka, çarşamba günü Batman Petrolspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yaparak Play-Off hattını yakalamak istiyor. Son 13 maçta yalnız 2 galibiyet, 2 beraberliğin yanında 9 mağlubiyet alarak yarışta geriye düşen Kaf-Kaf, kalan 6 haftada Play-Off yarışı verecek.

Play-Off barajının 4 puan gerisindeki yeşil-kırmızılı ekip, evinde Batman Petrolspor sınavıyla birlikte yeni seri başlatıp ilk hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Batman randevusunun ardından ilk 5 sıra içindeki İçel İdman Yurdu'na konuk olup, yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, sezonu Altındağspor (D), Osmaniyespor ve Erbaaspor (D) sınavlarıyla tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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