Karşıyaka yasak savdı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Karşıyaka, yaz döneminde olduğu gibi transfer yasağını geçici olarak kaldırdı. Haftalardır kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, antrenör ve teknik direktörlerden alacaklarının bir miktarını ödeme karşılığında tek dönemliğine muvafakatname imzası toplayan yeşil-kırmızılılar, tüm imzaları almayı başardı. Genel Sekreter Mehmet Yaya ve Sportif Direktör Atilla Güneş, son onaylar için İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti.

Transfer tahtasının resmi olarak da açılmasını bekleyen Kaf-Kaf, tahta açılınca ara transferde Çaykur Rizespor'dan kiraladığı santrfor Can Muhammet Vural, Çorum FK'dan kiralık aldığı ofansif orta saha Kerem Pala, Pazarspor'dan bonservisiyle gelen ön libero Fatih Ergen ve Yomraspor'dan alınan santrfor Fatih Taşdelen'in lisanslarını çıkaracak. Karşıyaka, yeni futbolcularını pazar günü Erokspor maçında sahaya sürecek. Kadrosundan 6'sı sezon başında gelen toplam 11 futbolcuyla ise yollarını ayıran Karşıyaka, 18'i tamamlamak için altyapıdan da takviye alacak.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta pazar günü Esenler Erokspor'u yeni transferleriyle ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka'da seferberlik var. Zirve takipçisi rakibini 3.5 yıldır iki takım arasında oynanan 7 maçta hiç yenemeyip, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Grupta ilk yarıyı Play-Off hattının 7 puan gerisinde tamamlayıp ikinci devreye iyi başlamak isteyen Karşıyaka'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ikinci maçta tribünleri doldurmak için taraftar kampanya yapıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka İskele'den Bornova Stadı'na taraftarlar için 6 otobüs kaldıracak. Yeşil-kırmızılı taraftarlar da bu maça davullar ve bayraklarla özel hazırlanıyor. Maçta bilet fiyatları maraton tam 20, öğrenci 10, numaralı 30, VIP 50 TL olarak belirlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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