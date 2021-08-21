Karşıyaka'ya yasak desteği

Transfer yasağını geçici olarak kaldırarak altyapı patentli oyuncuların kaldığı kadrosunu 5 yıl sonra ilk kez takviye etmeye çalışan Karşıyaka'ya eski yöneticilerden destek geldi.

Transfer yasağını geçici olarak kaldırarak altyapı patentli oyuncuların kaldığı kadrosunu 5 yıl sonra ilk kez takviye etmeye çalışan Karşıyaka'ya eski yöneticilerden destek geldi. Yasağın kaldırılabilmesi için eski yöneticilerden Azat Yeşil 100 bin TL, Ayhan Gültekin ise 50 bin TL bağışladı. Eski başkanlardan Cenk Karace, yasağın açılması için başlatılan kombine bilet kampanyasına 15 biletle destek oldu.

Şimdiye kadar alacaklı 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından kaynaklı 120 dosyanın çoğundan muvafakatname imzası alan Karşıyaka, Futbol Federasyonu'ndaki dosyalarını geri çekmek için paralarının tamamını isteyen isimleri ikna etmeye çalışıyor. Kadrosunu 7 futbolcuyla takviye ederek bu oyunculara lisans çıkarabilmek için yasağın kalkmasını bekleyen Karşıyaka, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Çarşambaspor'u 3-2 mağlup etti. Kaf-Kaf'ın gollerini Mustafa Durgun, Batuhan ve yeni transferlerden Abdülkadir attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş