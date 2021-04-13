Karşıyaka, ya "tamam" ya "devam" diyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka, ya "tamam" ya "devam" diyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka, ya 'tamam' ya 'devam' diyecek

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig'de konuk edeceği Şile Yıldızspor'u mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Karşıyaka, Misli.com 3. Lig'de konuk edeceği Şile Yıldızspor'u mağlup ederek play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Karşıyaka puan alamaması halinde play-off iddiasını büyük oranda kaybedecek.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Yarın saat 15.00'te İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emre Korkmaz yönetecek. Korkmaz'ın yardımcılıklarını Hicri Yıldırım ve Enes Biroğlu yapacak.

Ligde 37 puanla 8. sırada bulunan Karşıyaka, play-off hattının 6 puan gerisinde yer alıyor. Ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyet göremeyen yeşil-kırmızılılar, ligde oynayacağı son 4 maçta kayıp yaşamak istemiyor. İzmir temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılamaması halinde az olan play-off şansını oldukça zora sokacak.

Şile Yıldızspor ise ligde 42 puanla play-off hattının 1 puan gerisinde bulunuyor. - İZMİR

Karşıyaka, ya 'tamam' ya 'devam' diyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Erçel Ersin Korkut Canan Ergüder
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşıyaka, ya "tamam" ya "devam" diyecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:44:26. #1.16#
title