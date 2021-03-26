Karşıyaka'ya rakiplerden iyi haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karşıyaka'ya rakiplerden iyi haber

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Karşıyaka'ya rakiplerden iyi haber

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki kötü gidişe rağmen Play-Off yarışından kopmayan Karşıyaka'ya bay geçirdiği haftada rakiplerinden iyi haberler geldi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki kötü gidişe rağmen Play-Off yarışından kopmayan Karşıyaka'ya bay geçirdiği haftada rakiplerinden iyi haberler geldi. Grupta yarıştaki rakiplerin takılmasıyla Kaf-Kaf'ın Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı çok açılmadı. Dün oynanan maçlarda Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu'na 1-0 yenilerek 40 puanla dördüncü sırada kaldı. Beşinci sıradaki Çatalcaspor, 1-1'lik Altındağspor beraberliğiyle 40 puana ulaştı.

Şile Yıldızspor, Arhavispor'a 1-0 yenilip 39 puanla maç fazlasına rağmen Play-Off barajının dışında kalırken, Isparta 32 Spor da Elazığ Karakoçan FK sınavından 2-2 beraberlikle ayrılıp puanını 38 yaptı. Karşıyaka, grupta bu sonuçlarla sezonun son 6 haftasına Play-Off bandının 4 puan gerisinde 40 puanla sekizinci basamakta girdi. Kalan maçlarını Batman Petrolspor, İçel İdmanyurdu (D), Şile Yıldızspor, Altındağspor (D), Osmaniye FK ve Erbaaspor'la (D) oynayacak Kaf-Kaf, maksimum puanı toplayıp üst üste üçüncü kez Play-Off oynamak için adını ilk 5 takım arasına yazdırmaya çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Binnur Kaya Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'ya rakiplerden iyi haber - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:33:23. #1.14#
title