Karşıyaka'ya özel prim

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatöre düşme hattına kadar geriledikten sonra son maçlarda çıkışa geçerek alt sıralara 6 puan fark atan Karşıyaka, özel primi haketti.

Yeşil-kırmızılılarda yönetim, Orduspor 1967'ye 20 Şubat'ta deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından Gümüşhanespor randevusu öncesi 3 maçlık özel prim belirledi. Kaf-Kaf'ta yönetim, 3 maçta alınacak 9 puana futbolcu başına 7 bin 500 TL, 7 puana ise 5'er bin TL prim ödeme sözü verdi.

Ligdeki yoğun programda pazar günü Karbel Karaköprü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacağı maç yurttaki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart'a ertelenen Kaf-Kaf, erteleme kararını olumlu karşıladı.