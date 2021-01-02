Karşıyaka'ya müjde var

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 Ocak Çarşamba günü Erbaaspor'la evinde karşılaşacak Karşıyaka'ya müjde geldi.

Yeşil kırmızılılarda Altındağ Belediyespor maçı öncesi koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Osmaniyespor deplasmanında oynayamayan Onur Kıntaş, Harun Atalay ve Mustafa Değirmenci iyileşti. Son yapılan testlerde 3 futbolcu da negatife döndü. Oyuncuların çarşamba günü sahadaki yerlerini alabilecekleri açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı