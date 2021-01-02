Karşıyaka'ya müjde var
02.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:13
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 Ocak Çarşamba günü Erbaaspor'la evinde karşılaşacak Karşıyaka'ya müjde geldi.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 Ocak Çarşamba günü Erbaaspor'la evinde karşılaşacak Karşıyaka'ya müjde geldi.
Yeşil kırmızılılarda Altındağ Belediyespor maçı öncesi koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Osmaniyespor deplasmanında oynayamayan Onur Kıntaş, Harun Atalay ve Mustafa Değirmenci iyileşti. Son yapılan testlerde 3 futbolcu da negatife döndü. Oyuncuların çarşamba günü sahadaki yerlerini alabilecekleri açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı