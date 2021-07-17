Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde
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Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde

Karşıyaka'ya müjde üstüne müjde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'ya üst üste müjdeler geldi.

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'ya üst üste müjdeler geldi. Transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, 3 eski oyuncusunun dosyasını kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde transfer yasağına konu olan Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz ve Mehmet Yiğit adına yer alan dosyalarımız da tamamen kapatılmıştır. Kesinleşmiş alacaklarının önemli bir kısmından vazgeçen eski oyuncularımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan ve kaleci Mehmet Aksoy da takımda kaldı. Sözleşmeleri sona eren iki futbolcuyla yeniden anlaşıldı. Ege temsilcisinde göreve getirilen teknik direktör Cüneyt Biçer ise ilk idmanına çıktı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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