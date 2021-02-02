Karşıyaka'ya Kübalı pasör çaprazı

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takibini sürdüren Karşıyaka, Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores'le anlaştı. Karşıyakalı taraftarlar için bir video yayınlayan 30 yaşındaki voleybolcu, "Merhaba. Ben Lianma Flores. Kübalıyım. Karşıyaka'daki başlangıcım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşürüz. En büyük Kaf-Kaf" mesajı paylaştı. Öte yandan yeşil-kırmızılılarda pasör çaprazı Aleyna, 2'nci Lig 4'üncü Grup lideri Mert Grup Sigorta'ya kiralık olarak gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı