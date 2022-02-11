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Karşıyaka'ya Karabük uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'ya Karabük uyarısı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde 1 puanı bulunan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, rehavet uyarısı yaptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde 1 puanı bulunan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, rehavet uyarısı yaptı. Karabükspor gibi takımların her sene bir rakibinin canını yaktığını dile getiren teknik patron Güraçar, "İlk yarıda lider Esenler Erokspor, Karabükspor'u zorla 2-1 yenebilmiş. Rakibimiz, İçel İdmanyurdu maçını 1-0 kaybetmiş. Çok dikkatli olunması gereken bir maç" mesajı verdi.

Kardemir Karabükspor'un gol yemedikçe dirençli bir takım olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Sahada son derece ciddi olmalıyız. Disiplini elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek. Metin'in yokluğunda Denis'in savunmada görev alması bekleniyor. Öte yandan kadro dışı kalan Sefer'in affedildiği yeşil-kırmızılılarda Alperen'e de af çıktığı ve genç oyuncunun takımla antrenmanlara başladığı bildirildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Spor, Haberler

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