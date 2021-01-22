Karşıyaka'ya kamp ilaç gibi geldi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarının son haftalarında takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle zor günler geçirip 3 maçta 8 puan kaybeden Karşıyaka, ikinci devre öncesi Kuşadası'nda moral tazeliyor. Kuşadası'ndaki 5 günlük kampını sürdüren yeşil-kırmızılılarda oyuncularının hem fiziksel hem psikolojik olarak ikinci yarıya hazır gireceğini söyleyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Sıkıntılı günleri geride bıraktık. Haftaya Isparta 32 Spor maçıyla birlikte yeniden zirve yarışı veren Karşıyaka'yı sahada izleteceğiz" dedi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı