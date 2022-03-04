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Karşıyaka'ya fırsat maçı

Demirören Haber Ajansı, Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'ya fırsat maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 10 maç kala düşme hattının 1 puan üzerinden kurtulamayan Karşıyaka, yarın kümede kalma umutlarını büyük oranda yitiren Ceyhanspor'un konuğu olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 10 maç kala düşme hattının 1 puan üzerinden kurtulamayan Karşıyaka, yarın kümede kalma umutlarını büyük oranda yitiren Ceyhanspor'un konuğu olacak. Ceyhan İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta sezonu daha önce kapatan Burak ile sakatlıkları süren Fatih Ergen, Aykut ve Kerem yine görev yapamayacak.

Son 10 haftada yalnız sonuncu Karabükspor'u yenebilen İzmir temsilcisi 27 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Üst üste 8 mağlubiyet alan, son 17 maçın 16'sını kaybeden sondan ikinci sıradaki Ceyhan ise 4 puanla amatöre düşmenin eşiğine geldi. Yoğun fikstürden geçen yeşil-kırmızılı ekip bu mücadelenin ardından grupta 9 Mart Çarşamba günü Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayıp, 13 Mart Pazar ise Krabel Karaköprü Bld. deplasmanına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ceyhan, Mart, Spor, Haberler

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