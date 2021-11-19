Karşıyaka'ya dişli rakip

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Ağrı 1970 Spor'la karşılaşacak Karşıyaka, iç saha performanslarına göre 3'üncü sırada yer alan rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak. Doğu Anadolu temsilcisi evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alarak 15 puan topladı. Karşıyaka ise deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan elde etti.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 13 puanlı yeşil-kırmızılılar, Play-Off yarışındaki 20 puanlı Ağrı 1970'i mağlup ederek 4 maçlık 3 puan özlemine son vermek istiyor. Kaf-Kaf, daha önce 2019-20 deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibiyle evinde 0-0 berabere kaldı. Karşıyaka'da cezası sona eren Samican ve Fatih bu hafta forma giyebilecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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