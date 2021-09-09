Karşıyaka vitrini yeniledi

TRANSFER yasağı nedeniyle son 5 yıldır 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de altyapıdan çıkan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yasağı seneler sonra kaldırmasıyla takımını yeniledi.

TRANSFER yasağı nedeniyle son 5 yıldır 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de altyapıdan çıkan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yasağı seneler sonra kaldırmasıyla takımını yeniledi. Yaz ayları boyunca kulüpten alacağı Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip transfere yasak koyan 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanı ikna etmeye uğraşan Kaf-Kaf, tüm isimlerden muvafakatnameleri toplayıp yasağı geçici olarak açmasıyla yıllar sonra alternatifli bir kadro kurdu. Battal, Onur, Hakan Kuş, Arif, Mustafa Değirmenci, Anıl, Efe, Mehmet, Cihan, Görkem, Oğuz, Kerem, Hakan Denizci, Erol Zöngür, Celil ve Özkan olmak üzere toplam 16 futbolcuyla yollarını ayıran yeşil-kırmızılı ekip 12 takviye yaptı.

Direkt şampiyon olarak üst üste 4'üncü sezonunu geçirdiği 3'üncü Lig'den kurtulmayı hedefleyen Kaf-Kaf, kariyerlerinde daha önce çoğu şampiyonluk ve Play-Off tecrübesi yaşamış isimleri seçti. Transferde Zonguldak Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan orta saha Samican Keskin ve merkez orta saha Sefer Kanıtemiz, Kırşehir Bld'den golcü Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş, Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ı alan Karşıyaka, Fenerbahçe'den forvet Barış Sungur, Çorumspor'dan stoper Batuhan Demirel ve son gün hamlesi olarak da Menemenspor'dan gurbetçi santrfor Okan Yılmaz'ı kiraladı.

İSKELET KALDIKarşıyaka, transfer döneminde son yıllarda kadronun iskeletini oluşturan birçok ismi de takımda tuttu. Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Erdoğan, Özgür, Namık Barış, Fatih, Harun, Burak, Caner, Batuhan Kara, Mustafa Çalışkan gibi isimler yeni sezonda da yuvada kaldı.YASAK 3.2 MİLYON TLTransfer yasağını açarken kulüpten alacağı bulunan eski futbolcuların bir kısmına tek dönemliğine muvafakatname vermeleri koşuluyla alacaklarının yüzde 25'ini, bir kısmına alacak dosyalarını kapatmaları şartıyla yüzde 50'sini, bir bölümüne de tamamını ödeyen Karşıyaka, borç dosyalarını da eritti. Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamına giren borcunun 3.2 milyon TL civarına düştüğü öğrenildi. Bu rakamlara henüz hukuki süreçleri süren eski futbolculardan Taha Yalçıner, Murat Akyüz ve Cihan Yılmaz'ın alacak dosyaları eklenmedi. Karşıyaka'nın yasağı kaldırmasına Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin yanı sıra Yaşar Holding, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, taraftar grupları ve bazı eski yöneticiler destek verdi. Alacaklarının tamamını isteyen futbolculara paraları Basketbol Federasyonu gelirleri kanalıyla verildi.SON DAKİKA TRANSFERİ OĞULCANTFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldıran Karşıyaka, transfer döneminin son saatlerinde sol bek Oğulcan Şahin'i renklerine bağladı. Akşam saatlerinde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki futbolcu kendisini yeşil-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kariyerinde daha önce Yeşil Bursa, Bandırmaspor ve Düzcespor formalarını giyen futbolcu Kaf-Kaf'ın 12'nci dış transferi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş