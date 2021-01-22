Karşıyaka ve Göztepe voleybolda deplasmanda
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Karşıyaka ve Göztepe voleybolda deplasmanda

22.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:23
Karşıyaka ve Göztepe voleybolda deplasmanda

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Göztepe, yarın ikinci yarının ilk sınavlarına deplasmanda çıkacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Göztepe, yarın ikinci yarının ilk sınavlarına deplasmanda çıkacak. Grupta ilk yarıyı 11 maçta 9 galibiyetle lider Edremit Belediye Altınoluk'un 1 puan gerisinde Play-Off hattında ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, saat 14.00'te Anafartalar Spor Salonu'nda Çanakkale Belediyespor deplasmanına çıkacak. İlk devrede 6 galibiyeti bulunan Göztepe, Vakıfbank'la saat 16.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda rakip olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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