Karşıyaka ve Göztepe voleybolda deplasmanda
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Göztepe, yarın ikinci yarının ilk sınavlarına deplasmanda çıkacak.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Göztepe, yarın ikinci yarının ilk sınavlarına deplasmanda çıkacak. Grupta ilk yarıyı 11 maçta 9 galibiyetle lider Edremit Belediye Altınoluk'un 1 puan gerisinde Play-Off hattında ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, saat 14.00'te Anafartalar Spor Salonu'nda Çanakkale Belediyespor deplasmanına çıkacak. İlk devrede 6 galibiyeti bulunan Göztepe, Vakıfbank'la saat 16.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda rakip olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı