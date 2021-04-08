Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'te yer alarak Play-Off'a kalan Karşıyaka ve Göztepe, iki gruptan toplam 8 takım arasında oynanacak yarı final maçları öncesi geri sayıma geçti.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4'te yer alarak Play-Off'a kalan Karşıyaka ve Göztepe, iki gruptan toplam 8 takım arasında oynanacak yarı final maçları öncesi geri sayıma geçti. Bursa'da 13-15 Nisan'da tek devreli lig usulüne göre üst üste 3 maça çıkacak İzmir temsilcileri, kendi gruplarında ilk 2 sırayı alarak son 4 takımın yer alacağı final grubuna kalmak için mücadele verecek. 

1'inci Grup'ta yer alan Göztepe, 13 Nisan Salı günü Edremit Belediye Altınoluk, 14 Nisan'da Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, 15 Nisan'da ise Nevşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. 2'nci Grup'taki Karşıyaka ise aynı tarihlerde art arda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Adam Voleybol ve Bolu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belirleneceği final müsabakaları 21-23 Nisan'da oynanacak.


Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı
Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı
Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşıyaka ve Göztepe'nin Play-Off heyecanı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:06:21. #1.15#
title