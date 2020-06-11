Karşıyaka ve Bayraklı'dan örnek iş birliği Karşıyaka Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, son dönemde iki ilçe sınırındaki bölgelerde sahipsiz köpek popülasyonunda görülen artış nedeniyle ortak kısırlaştırma çalışması başlatıyor.

İş birliğinin ilk toplantısı; Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, iki kurumun veteriner hekimleri ve ekipleri, HAYTAP ile gönüllerinin katılımıyla Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

BİRLİKTE MÜDAHALE EDİLECEK

Toplantıda, Örnekköy ve Sanayi Sitesi gibi Karşıyaka'nın Bayraklı sınırına yakın bölgelerinde sürü halinde dolaşan ve kısırlaştırılması gereken 30 civarında köpek olduğu ifade edildi. Bu köpekler için iki belediyenin veteriner ekiplerinin ortak bir çalışma yapması, 21 Haziran itibariyle de Karşıyaka ve Bayraklı'da kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Operasyonların ardından, iki ilçedeki bakımevlerinde köpeklerin ortalama 10 gün süreyle dinlendirileceği belirtildi. Ayrıca çalışma kapsamında, tespit edilen yavru köpeklerin de sahiplendirilmek üzere Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüleceği kaydedildi.

"SORUN SEFERBERLİKLE ÇÖZÜLÜR"

Çalışma hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı "Son dönemde dağlık bölgelerimizde terk edilmiş, sahipsiz köpek sayısında bir artış gözlemledik. Bu bölgelerin Bayraklı sınırına yakın olması, her iki ilçede de dolaşmaları nedeniyle Bayraklı Belediyesi ile görüşerek eş güdümlü olarak çalışma kararı aldık. Hazırlayacağımız iş planı ve ön çalışmaların ardından 21 Haziran'da düğmeye basacağız. Kontrolsüz üremeyi engellemek, hayvanlarda sık görülen enfeksiyon ve tümör gibi ciddi rahatsızlıkların önüne geçmek için kısırlaştırma çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda daha verimli sonuçlar alabilmek için özellikle sınır ilçelerin, belediyelerin birlikte çalışma yapması çok önemli. İzmir genelinde de belediyeler düzeyinde iş birliği yapılması, seferberlik halinde çalışılması, kontrolsüz üreme sorununun sonlandırılmasını sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler