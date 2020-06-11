Karşıyaka ve Bayraklı'dan örnek iş birliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karşıyaka ve Bayraklı'dan örnek iş birliği

Karşıyaka Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, son dönemde iki ilçe sınırındaki bölgelerde sahipsiz köpek popülasyonunda görülen artış nedeniyle ortak kısırlaştırma çalışması başlatıyor.

Karşıyaka ve Bayraklı'dan örnek iş birliği
11.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:01

İş birliğinin ilk toplantısı; Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, iki kurumun veteriner hekimleri ve ekipleri, HAYTAP ile gönüllerinin katılımıyla Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

BİRLİKTE MÜDAHALE EDİLECEK

Toplantıda, Örnekköy ve Sanayi Sitesi gibi Karşıyaka'nın Bayraklı sınırına yakın bölgelerinde sürü halinde dolaşan ve kısırlaştırılması gereken 30 civarında köpek olduğu ifade edildi. Bu köpekler için iki belediyenin veteriner ekiplerinin ortak bir çalışma yapması, 21 Haziran itibariyle de Karşıyaka ve Bayraklı'da kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Operasyonların ardından, iki ilçedeki bakımevlerinde köpeklerin ortalama 10 gün süreyle dinlendirileceği belirtildi. Ayrıca çalışma kapsamında, tespit edilen yavru köpeklerin de sahiplendirilmek üzere Karşıyaka Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüleceği kaydedildi.

"SORUN SEFERBERLİKLE ÇÖZÜLÜR"

Çalışma hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı "Son dönemde dağlık bölgelerimizde terk edilmiş, sahipsiz köpek sayısında bir artış gözlemledik. Bu bölgelerin Bayraklı sınırına yakın olması, her iki ilçede de dolaşmaları nedeniyle Bayraklı Belediyesi ile görüşerek eş güdümlü olarak çalışma kararı aldık. Hazırlayacağımız iş planı ve ön çalışmaların ardından 21 Haziran'da düğmeye basacağız. Kontrolsüz üremeyi engellemek, hayvanlarda sık görülen enfeksiyon ve tümör gibi ciddi rahatsızlıkların önüne geçmek için kısırlaştırma çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda daha verimli sonuçlar alabilmek için özellikle sınır ilçelerin, belediyelerin birlikte çalışma yapması çok önemli. İzmir genelinde de belediyeler düzeyinde iş birliği yapılması, seferberlik halinde çalışılması, kontrolsüz üreme sorununun sonlandırılmasını sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Karşıyaka ve Bayraklı'dan örnek iş birliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:37:58. #1.14#
title