Karşıyaka umut tüketti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Şile Yıldızspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 1-0 yendikten sonra 2 kez öne geçtiği Altındağspor deplasmanını 4-2 kaybeden Karşıyaka, Play-Off şansını yine mucizelere bıraktı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Şile Yıldızspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 1-0 yendikten sonra 2 kez öne geçtiği Altındağspor deplasmanını 4-2 kaybeden Karşıyaka, Play-Off şansını yine mucizelere bıraktı. Deplasmanda oynadığı üst üste 8'inci maçtan da mağlubiyetle ayrılıp taraftarını kahretmeyi sürdüren Kaf-Kaf, son 2 haftaya 40 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde girerek şampiyonluk trenini açık ara kaçırdıktan sonra Play-Off için de büyük oranda havlu attı.

Karşıyaka, grupta pazar günü İzmir'de Osmaniyespor FK'yı yense dahi birbirleriyle oynayacak 44 puanlı Çarşambaspor ve Isparta 32 Spor'dan birinin kazanması, 46 puandaki Çatalcaspor'un haftayı puanla kapatması halinde matematiksel olarak tüm şansını yitirecek. Karşıyaka, sezonun son iç saha maçında Osmaniyespor'u yenemezse ise son hafta öncesi hiçbir iddiası kalmayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 3'üncü Lig'e düştükten sonraki son 2 sezonda üst üste Play-Off oynayıp 2'nci Lig'e dönmeyi ıskalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ