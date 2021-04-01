Karşıyaka umut tüketiyor
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Karşıyaka umut tüketiyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Karşıyaka umut tüketiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahada Batman Petrolspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, şampiyonluk hayallerine erken veda ettikten sonra her geçen hafta Play-Off umutlarını da azaltıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iç sahada Batman Petrolspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, şampiyonluk hayallerine erken veda ettikten sonra her geçen hafta Play-Off umutlarını da azaltıyor. Bitime 5 maç kala 37 puanla sekizinci sırada bulunan Kaf-Kaf'ın Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Oynadığı son 14 maçtan yalnız 2 galibiyet çıkarabilen, deplasmanda üst üste 6 maçını kaybedip, kalan 5 karşılaşmanın 3'üne dış sahada çıkacak olan Karşıyaka'da takımın aylardır kötü gidişi de son sınavlar öncesi taraftarın ümidini kırıyor. Üçüncü Lig'e düştükten sonra son 2 sezonda Play-Off oynayıp 2'nci Lig'e dönüş fırsatını kaçıran Kaf-Kaf'ta bu sezon Play-Off şansının bile azalması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar, futbolcuları, yönetimi ve transfer yasağının 5 yıldır kaldırılamamasını eleştirdi. 

CEZAYİR DERMAN OLAMADIKarşıyaka, takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Soner Tolungüç'ün yerine ikinci yarıda göreve gelen teknik direktör İbrahim Cezayir yönetiminde beklediği patlamayı bir türlü yapamadı. Sezonun ilk yarısında liderliğe kadar kurulup uzun süre zirve yarışında olan, Tolungüç ayrıldığında Play-Off'un genel averajla gerisinde bulunan Kaf-Kaf, Cezayir döneminde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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