Karşıyaka umut peşinde
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Karşıyaka umut peşinde

16.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:24
Karşıyaka umut peşinde

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 11 maçta tek galibiyetle yetinen, üst üste oynadığı 10 karşılaşmanın 8'ini kaybederek yarışta geriye düşen Karşıyaka, yarın direkt rakiplerinden Çarşambaspor önünde final gibi 90 dakikaya çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 11 maçta tek galibiyetle yetinen, üst üste oynadığı 10 karşılaşmanın 8'ini kaybederek yarışta geriye düşen Karşıyaka, yarın direkt rakiplerinden Çarşambaspor önünde final gibi 90 dakikaya çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Cenk ve dördüncü sarı kartını gören Harun forma giyemeyecek. Grupta geçen hafta düşme hattındaki Arhavispor'a son dakikada yenilen Karşıyaka, bitime 8 maç kala 33 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Karşıyaka'tan bir maçı eksik olan Çarşambaspor ise 37 puanla Play-Off'un averajla dışında altıncı basamakta bulunuyor. Bu maçın ardından pazar günü de lider Somaspor'a konuk olarak yarıştaki konumunu belirleyecek yeşil-kırmızılılarda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yönetim ve takıma moral yemeği verdi.

Karşıyaka umut peşinde
Karşıyaka umut peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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