Karşıyaka ümit verdi

Afyon kampındaki ilk hazırlık maçında Türkmenistan takımı Şagadam'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros, yeşil-kırmızılı ekibin ümit veren bir performans sergilediğini söyledi. Güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren teknik patron Toros, "İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir kadroyla oynadık. Tam anlamda hazır olmasak da çocuklarımızın gösterdikleri performans lig öncesi bize ümit verdi. Önemli olan skor değil, takımı teknik ve taktik açıdan geliştirmek" diye konuştu.

Kampta hazırlık maçları oynadıkça sezona hazır hale geleceklerini ifade eden teknik direktör Mesut Toros, "Şagadam karşısında iki topumuz direkten döndü, hazır olmamamıza rağmen 4-5 net pozisyona girdik. Rakibin 1-2 önemli pozisyonu vardı. Altyapıdan A takıma alınan 4 gencimizin performansları gelecek adına bizi sevindiriyor. Maçta görev alan Batuhan ve Caner, iyi performans sergiledi. Yeteneklerini ve oyun bilgilerini geliştirip gençleri kısa zamanda takımımıza kazandıracağız" dedi.

Karşıyaka, yarın Somaspor'la ikinci hazırlık maçına çıkacak.



Kaynak: DHA