Karşıyaka tutuk kaldı
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Karşıyaka tutuk kaldı

24.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:46
Karşıyaka tutuk kaldı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefinin uzağında kaldıktan sonra Play-Off hedefinden de gün geçtikçe uzaklaşan Karşıyaka, teknik direktör İbrahim Cezayir yönetiminde Soner Tolungüç döneminin gerisinde kaldı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefinin uzağında kaldıktan sonra Play-Off hedefinden de gün geçtikçe uzaklaşan Karşıyaka, teknik direktör İbrahim Cezayir yönetiminde Soner Tolungüç döneminin gerisinde kaldı. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp 2'nci Lig'i seri penaltılarla kaçıran Karşıyaka, Tolungüç yönetiminde bu sezona lider başlayıp ilk haftalarda namağlup zirvede kaldı. İlk mağlubiyetini 9'uncu haftada Somaspor önünde aldıktan sonra takımdaki toplam 9 koronavirüs vakasının gölgesinde çıktığı devrenin son 2 maçını kaybeden yeşil-kırmızılılarda Tolungüç, Isparta 32 Spor'la oynanan ikinci yarının ilk sınavı da kaybedilince ayrıldı.

Karşıyaka, Tolungüç yönetiminde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puan toplarken maç başına 1.7 puan ortalaması yakaladı. Yeşil-kırmızılarda deplasmanda kaybedilen Esenler Erokspor mücadelesi sonrası yeni bir başlangıç yahma hedefiyle teknik direktörlüğü devralan İbrahim Cezayir ise 8 maça çıktı. Karşıyaka, Cezayir yönetiminde 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alırken maç başına 0.87 puan ortalamasında kaldı. Karşıyaka'nın ilk yarıda uzun süre önünde olduğu lider Somaspor'la arasındaki puan farkı maç fazlasına rağmen 20'ye çıktı. Play-Off hattının 3 puan gerisindeki İzmir ekibi grupta yarın rakipleri maça çıkarken haftayı bay takım olarak geçecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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