Karşıyaka transferde hareketli

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında zirve hedefini farklı ıskalayıp alt sıralarda kalan Karşıyaka, ikinci yarı maratonu öncesi transfer yasağını yaz dönemindeki gibi borçlu olduğu futbolculardan muvafakatname alarak kaldırmaya çalışırken, takviye harekatına da başladı. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'in talep ettiği futbolcularla ilgili bir süredir görüşme halinde olan Kaf-Kaf, Çorum FK'dan 22 yaşındaki forvet arkası Kerem Pala ve Keçiörengücü'nden 23 yaşındaki sol kanat Erdem Onur Beytaş'ı kiralamak için harekete geçti. İki futbolcunun transferinin liglerde ilk yarının sona ermesinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Tarsus İdman Yurdu'ndan 31 yaşındaki forvet Okan Baydemir'e de kanca atan Kaf-Kaf, yüksek ücret öneren Iğdır FK devreye girince geri adım attı. Transfer arayışında 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den önümüzdeki sezonlarda da takımda forma giyebilecek isimlere yönelip 3'üncü Lig'den futbolcuları gündeme almayan Karşıyaka, 25 yaşın üzerinde takviye yaparsa kontenjan gereği kadroda elemeye gidecek. 3'üncü Lig'de 25 yaş ve üzeri 10 futbolcuyu ilk 11'de oynatabilen Karşıyaka, kadrosundaki bu yaşın üzerindeki 11 isimden daha önce yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini feshetmişti.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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