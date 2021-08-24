Karşıyaka transferde beklemede
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Karşıyaka transferde beklemede

Karşıyaka transferde beklemede
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, yeni isimler için aceleci davranmayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, yeni isimler için aceleci davranmayacak.

Geçen sezondan beri toplam 13 futbolcuyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, transfer döneminin sonunu bekleyecek. Ligin statüsü nedeniyle 25 yaş ve üzeri en fazla 10 futbolcuyu maçlarda oynatabilen, yeni takviyelerle şimdiden kadrosunda bu sınırı aşan 10 isim olan Karşıyaka'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık yavaş yavaş lig haftasına yaklaşıyoruz. Yeni transferler için süreci bekleyeceğiz. Kontenjanımız dolu, duruma göre 1-2 transfer daha yapabiliriz" diye konuştu.Transfer döneminin bitimine 2 hafta kala halen yasağı açmaya da uğraşan Karşıyaka'da Cüneyt Biçer, "Yasağın önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyoruz. Yasak konusunda yönetimimiz artık sona geldi. Yeni transfer için tanıdığımız, bildiğimiz, takımlarıyla birlikte kamp dönemini geçirip boşa çıkacak, bize gerçekten katkısı olacak isimleri bekleyeceğiz. 25 yaşın altında olup geçen yıl iyi bir sezon geçiren oyuncular ise boşta olmalarına rağmen halen uçuk rakamlar istiyor. Bu rakamlar da transfer döneminin son günlerinde gerçek oranlara gelecektir. Transfer yaparsak yapmış olmak için yapmayıp Karşıyaka'ya katkı sağlayacak futbolcuları tercih edeceğiz" dedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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