Karşıyaka Tire yolcusu
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Karşıyaka Tire yolcusu

Karşıyaka Tire yolcusu
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, sezonun ilk bölümündeki iç saha maçlarını oynamak için Tire'de karar kıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, sezonun ilk bölümündeki iç saha maçlarını oynamak için Tire'de karar kıldı. Yeşil-kırmızılıların alternatif kalmadığı için son yıllarda iç saha maçlarını oynadığı İzmir Atatürk Stadı'na tribünlerinin çürük olduğu iddiasıyla  yeni sezon öncesi seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, Karşıyaka yönetimi, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'na gidip zeminin son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Sezon öncesi 5 yıldır süren transfer yasağını açarak yeni takviyeleriyle şampiyonluk hedefleyen Kaf-Kaf, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığı taraftarlarıyla tribün desteğini daha fazla arkasına alacağı 15 bin kapasiteli statta buluşup yeni bir başlangıç yapmayı istiyor.

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan Atatürk Stadı'nın tribünleriyle ilgili çıkacak karar ne olursa olsun ilk iç saha maçlarını farklı bir tesiste oynamak isteyen Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz stat bildirimini yapmadı. TFF sitesinde Kaf-Kaf'ın 11 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da İçel İdmanyurdu'yla oynayacağı ilk iç saha maçı ve diğer maçların stadı bu nedenle yazılmadı. Tire Belediyesi'yle görüşüp onay almaya çalışacak Karşıyaka, iç saha maçlarını bu statta oynarsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden taraftarları için otobüs desteği talep edecek. Karşıyaka, inşaatı süren Alsancak Stadı açıldıktan sonra ise kasım ayından itibaren iç saha maçları için daha önce protokol yapılan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınmayı planlıyor.

2.5 YILDIR PROFESYONEL MAÇ OYNANMADI

İzmir'in merkeze 100 kilometre uzaklıktaki ilçesi Tire'ye 60 milyon TL maliyetle yaptırılan UEFA standartlarındaki 15 bin kişilik Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, profesyonel liglerde yalnız 1 yıl kullanıldı. İlçenin profesyonel takımı Tire 1922 yarışmacı haklarını Bucaspor 1928'e devrettikten sonra statta 2.5 yıldır hiç profesyonel maç yapılmadı. 4 Eylül 2015'te temeli atılıp, 15 Nisan 2018'de kapılarını açan stat, Süper Lig ve uluslararası maçların oynanabileceği imkanlara sahip. Stat, 4x6 metre boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleri, akustiği ve görüntüsüyle Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri konumunda.


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Karşıyaka Tire yolcusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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