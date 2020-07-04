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Karşıyaka temkinli

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan (TFF) koronavirüs salgını yüzünden aylardır durup, geri kalan maçların oynanmayacağının açıklandığı sezonla ilgili kararı bekleyen TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka, tedbiri elden bırakmıyor.

Karşıyaka temkinli
04.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:54

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan (TFF) koronavirüs salgını yüzünden aylardır durup, geri kalan maçların oynanmayacağının açıklandığı sezonla ilgili kararı bekleyen TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka, tedbiri elden bırakmıyor. Liglerin tescil formatı belirlenmeden önce antrenmanları tatil etmeyen Kaf-Kaf, 8 Haziran'da yeniden başladığı çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürüyor. Temkinli davrandıklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Sezon 19 Mart'ta durmadan önce Play-Off hattında 5'inci sıradaydık ve 2'nci Lig için grubumuzun en iddilalı takımlarından biriydik. Haftalardır lig yeniden başlayacak gibi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kalan maçların oynanmayacağının açıklanmasının ardından her kulüpten farklı ses çıkıyor" diyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Play-Off hattında olmayan takımlar bile Play-Off oynanmasını istemeye başladı. Bizim tavrımız net; 3'üncü Lig'den gruplarında ilk 6 sırada olan takımların yeni bir grup daha açılarak 2'nci Lig'e alınmasını, böylece sezon boyunca verilen emeklerin karşılık bulmasını talep ediyoruz. Maçlar oynanmayacaksa en hakkaniyetli, en az mağduriyet yaratacak karar bu olur. Ancak antrenmanları bırakmayıp bu tartışmalardan sonra eleme usulü Play-Off oynanırsa da her ihtimale hazır olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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