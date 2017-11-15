Karşıyaka Teknik Diröktörü Okta: "Derbinin Adı Yeter"

KARŞIYAKA'da camia son günlerde şirketleşme gündemine kilitlenirken TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 puanla son sırada kalan yeşil-kırmızılı takım, pazar günü oynanacak Altay derbisine bileniyor. Ligde bu sezon 12 haftada 2 galibiyet alabilen, 6 puanı da silinen Karşıyaka'da teknik direktör Halim Okta, "Derbinin havası farklı olur" dedi. Nazilli Belediyespor deplasmanında çok talihsiz bir şekilde kaybettiklerini belirten Okta, "95'nci dakikada kalemizde gol görüp puanı kaybetmek bizi etkiledi. Ancak hiçbir olumsuz durum Altay derbisi öncesi geçerli sebep değil. Rakibimiz ligde zirvede ama derbinin favorisi olmaz" dedi.



Puan silme cezalarının sezon başında takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Okta, "Göreve geldiğimden bu yana 3 maçtır gözlemlediğim, futbolcuların motivasyonları arttı. Takıma daha çok sahip çıkıyorlar, antrenmanda özverililer. Sahada mücadelemiz fark ediliyor. Skor istikrarını da yakalarsak çok daha iyi olacağız. Ligde 6 puanımız silinmemiş olsa daha iyi yerdeydik. Şimdi bu handikapı aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Mustafa Aşan ve Tayfun'un cezalarının bittiği Yeşil-kırmızılı ekipte Onur ile Mustafa Değirmenci'nin sakatlığı sürüyor. Belinden sakatlık geçiren Tayfun'un ise maça yetişeceği öğrenildi.



BİRİ ZİRVEDE BİRİ DİPTE



İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Altay'ı profesyonel liglerde 7 sezon sonra karşı karşıya getirecek derbi öncesi siyah-beyazlılar şan, yeşil-kırmızılılar ise can derdinde. Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düştükten sonra küllerinden doğan Altay, bu sezon döndüğü 2'nci Lig'de 12 maçta 24 puanla Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ve Kırklarelispor'la birlikte zirveyi paylaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta İzmir'e lider gelen Bandırmaspor'u yenerek haftayı averajla ikinci sırada tamamladı. Ağır borç yüküyle kıvranan, sezon başından bu yana binbir güçlükle boğuşan Karşıyaka ise 5 puanla düşme hattında son sıraya demir attı. İki takım liglerde en son 2010-11 sezonunda TFF 1'inci Lig'de karşılaştı. - İzmir