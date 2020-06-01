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Karşıyaka Teknik Direktörü Tolungüç: Artık gözler altyapıda

TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, koronavirüs salgını nedeniyle artık altyapıların çok daha fazla önem kazanacağını söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Tolungüç: Artık gözler altyapıda
01.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:45

TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, koronavirüs salgını nedeniyle artık altyapıların çok daha fazla önem kazanacağını söyledi.

Sosyal medyada bir taraftar sayfasının sorularını yanıtlayan Tolungüç, "Türk futbolunda artık deniz bitti. Gemiler teker teker karaya vurdu. Üstüne koronavirüs tuz biber oldu. Kulüpler için yüksek bonservisler ve dolgun maaşlar geride kaldı. Devir hepimiz için fedakarlık devri. Bütün kulüplerin politikaları yeniden şekilleniyor. Herkes gözünü altyapıya çevirmiş durumda. Bizim avantajımız ise uzun süredir transfer yasağımız olması nedeniyle reçetemizin hazır olması" diye konuştu.

"FARKLI ÜLKELERDEN BİR ÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN ALTYAPI ORGANİZASYONLARINI MERCEK ALTINA ALDIK"

"Futbol altyapı üzerinde aylardır çalıştığımız projeleri hayata geçiriyoruz" diyen Tolungüç, "Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarla amacımız, kulübümüzün geleceğini inşaa etmek ve taraftarımızın yarınlara umutla bakabilmesini sağlamak. Farklı ülkelerden bir çok Avrupa kulübünün altyapı organizasyonlarını mercek altına aldık. Hepsinin artılarını ve eksilerini derinlemesine inceledik. Futboldan uzak kaldığımız pandemi sürecinde kulüp olarak tüm yoğunluğumuzu altyapıya verdik. Kulübümüzün ve ülkemizin yapısına uygun kendi rol modelimizi oluşturuyoruz. Altyapı ve üst yapı arasında organik bir bağ kuruyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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