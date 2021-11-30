Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek: Galibiyeti taraftar aldı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor'dan sonra Edirnespor'u da 4-2 yenerek bu sezon ilk kez duble yapan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu galibiyeti taraftar aldı" dedi.

Taraftara övgüler yağdıran tecrübeli teknik adam, "Golü yiyip, kötü oynamamıza, ilk yarıyı geride kapatmamıza rağmen desteklerini sürdürdüler. Takımı onlar geri döndürdü. Karşıyaka'nın sahibi olduklarını tekrar gösterdiler. Geri dönüşümüzün mimarı oldular. Onlara iç sahadaki Modafen maçının ardından söz vermiştik. Şükürler olsun 2 haftadır sözümüzü tuttuk. Şimdi taraftarımızın gönlünü daha fazla kazanmaya çalışacağız" dedi.

"TAKIMIN MORAL DÜZEYİ ÜST SEVİYEDE"

Kaf-Kaf, grupta 34 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Fethiyespor'a cumartesi günü konuk olacak.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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