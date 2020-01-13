Karşıyaka tekledi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk sınavında iç sahada Büyükçekmece Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

13.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:52
Karşıyaka tekledi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk sınavında iç sahada Tepecikspor'la 1-1 berabere kalan , son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Ligde sezon başında düşme hattına geriledikten sonra ilk yarıda üst üste 4 galibiyetlik seriyle Play-Off hattına adını yazdıran Kaf-Kaf, bu serinin ardından son 4 maçta tek galibiyetle yetinmesine rağmen ilk 5'ten çıkmadı. Yeşil-kırmızılılar, son 4 maçta Turgutluspor'a 2-1, Belediye Derincespor'a 4-2 yenilirken Ofspor'u 4-1 yenip Tepecikspor'la yenişemedi.

Büyükçekmece Tepecikspor önünde sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayamama serisini 6 yıla çıkaran İzmir temsilcisi, grupta 28 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

KURTARICI YİNE SAHNEDE

Karşıyaka'da defansta görev yapmasına rağmen attığı kritik gollerle takımına hayat veren Cenk Özbey, dün yine yeşil-kırmızılıları ipten aldı. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıda oynanan Kızılcabölükspor maçları ile Kemerspor 2003 sınavında son dakikalarda sahneye çıkıp attığı gollerle takımına toplam 5 puan getiren Cenk, dün beraberliği sağlayan isim oldu. Bu sezon daha önce Elazığ Belediyespor maçının uzatma anlarında attığı frikik golüyle Kaf-Kaf'a 1-0'lık galibiyeti getiren tecrübeli stoper, Tepecikspor önünde rakip öndeyken 80'inci dakikada skoru eşitledi. Cenk, bu sezon toplam gol sayısını 4'e çıkartıp 6'şar gollü Doğukan ve Hakan'ın ardından yeşil-kırmızılıların en golcüsü oldu.


Kaynak: DHA
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