Karşıyaka tecrübeli bir teknik adam arıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifasının ardından teknik direktör arayışına geçen yönetimin yeşil-kırmızılı takımı kariyerli bir çalıştırıcıya emanet etmeyi planladığı öğrenildi. Basketbolda Ufuk Sarıca ile yola devam edip, voleybolda takımı Reşat Yazıcıoğulları'na emanet eden Karşıyaka deneyimli antrenörlerle salon branşlarında hedefe yürürken, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın futbolda da iddiayı korumak için tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istediği belirtildi. Başkan Büyükkarcı'nın teknik adam listesini Sportif Direktör Atilla Güneş'e ilettiği, Güneş'in görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı