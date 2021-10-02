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Karşıyaka taraftarından örnek davranış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka taraftarından örnek davranış

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın taraftarı örnek bir davranışa imza attı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın taraftarı örnek bir davranışa imza attı. Karşıyaka Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği, futbol altyapısında kullanılmak üzere her ay 10 bin TL bağış yapma kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Karşıyakamız için yeri geldiğinde canımızı vereceğimizi yeri geldiğinde de kulübümüz için maddi manevi her fedakarlığı yapacağımızı bilen bilir. Bu duygularla bugünden itibaren Karşıyaka Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği olarak kulübümüzün kurtuluşunun kendi öz kaynaklarında yattığına olan inancımızla futbol altyapımızda kullanılmak üzere her ay 10 bin TL bağış yapacağız. İlk bağışımızı da Mustafa Baykara adına yapıyoruz. Allah utandırmasın, inşallah desteğimiz artarak devam edecek ve Karşıyakamızın yarınlarına katkı koyacaktır. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kurtuluşu futbol altyapımızdır" ifadelerine yer verildi.


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Haber: Karşıyaka taraftarından örnek davranış - Haberler Spor
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