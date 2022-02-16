Karşıyaka tamamen değişti

SPOR Toto 1'inci Lig'den 2016'da düştükten sonra transfer yasağıyla 5 yıl boyunca TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka'nın çehresi bu sezon başı ve devre arasında yapılan takviyelerle tamamen değişti. Bu sezon yasağı geçici olarak açıp yaptığı toplam 20 transfere rağmen şampiyonluk hedeflerken amatöre düşme sınırında kalan Kaf-Kaf'ın mevcut kadrosunda düzenli olarak forma giyen altyapı patentli yalnız Cenk, Metin, Özgür ve Namık Barış kaldı. TFF 3'üncü Lig'de 2014'ten beri kulüpte forma giyen Mustafa Aşan hariç tamamen altyapı patentli kadrosuyla 2019 ve 2020'de Play-Off oynayan, geçen sezon liderliğe kadar yükselen Kaf-Kaf, bu sezon şampiyonluk hayaliyle altyapısından çıkan oyuncuları dağıttı.

Sezon başında altyapı patentli Hakan Kuş, Anıl, Arif, Mustafa Değirmenci, Cihan, Görkem, Mehmet gibi yıllardır takımda yer alan oyuncularla yollarını ayıran Karşıyaka, devre arasında da Fatih, Harun, İlyas, Doğukan, Batuhan Kara, Mustafa Çalışkan, Mert'le vedalaştı. Sezon başında 12, devre arasında da 5'i farklı kulüplerden kiralık gelen gençler olmak üzere 8 transfer yapan Kaf-Kaf, puan istikrarını bir türlü yakalayamazken, çehresi tamamen değişen takımda altyapı patentli yalnız stoperler Cenk ve Metin ile sol bek Özgür ilk 11'de forma giyiyor. Namık Barış'ın yedek kaldığı yeşil-kırmızılılarda geçen sezonların bankolarından olan altyapı patentli kaleci Erdoğan da hiçbir lig maçında kaleyi koruyamadı.

Devre arasında 8 takviye yapan Karşıyaka'da santrfor Fatih Taşdelen, ön libero Fatih Ergen ve bu sezon alınan üçüncü kaleci olan Evra Sanel Gülal bonservisleriyle transfer edildi. Kaf-Kaf'ta santrfor Can Muhammet Çaykur Rize'den, orta saha Kerem Pala Çorum FK'dan, stoper Denis Meriç Karacabey Bld'den, sağ bek Tuncay Turgay ve stoper Aykut ise Altınordu'dan kiralandı.