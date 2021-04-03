Karşıyaka tam kadro
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Karşıyaka tam kadro

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka tam kadro

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 haftaya Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Karşıyaka'ya, takımda henüz ilk yarıda sezonu kapatan Burak dışında sakat ve cezalı futbolcunun kalmaması az da olsa moral oldu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 haftaya Play-Off hattının 5 puan gerisinde giren Karşıyaka'ya, takımda henüz ilk yarıda sezonu kapatan Burak dışında sakat ve cezalı futbolcunun kalmaması az da olsa moral oldu. Haftalardır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Anıl ve Özgür'ün iyileşerek Batman Petrolspor sınavında yeşil sahalara döndüğü Kaf-Kaf'ta Fatih'in cezası da bitti.

Ligde ilk yarının son haftalarında takımdaki koronavirüs vakaları, ikinci yarıda ise sakatlık ve cezalarla boğuşan yeşil-kırmızılı ekip, aylar sonra ilk kez tam kadro çalışıyor. Grupta 8 Nisan Perşembe günü Play-Off hattındaki güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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