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Karşıyaka takımı dağıtmayacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden 3.5 aydır duran alt liglerde sezonun kalanını oynatmama kararı sonrası tescil formatıyla ilgili son kararı beklemeye başlayan Karşıyaka, bu süreçte takımı dağıtmayıp antrenmanlarını sürdürecek.

Karşıyaka takımı dağıtmayacak
02.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:39

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden 3.5 aydır duran alt liglerde sezonun kalanını oynatmama kararı sonrası tescil formatıyla ilgili son kararı beklemeye başlayan Karşıyaka, bu süreçte takımı dağıtmayıp antrenmanlarını sürdürecek. Daha önce mayıs ayında toplanıp ligler ertelenince dağılan, 8 Haziran'dan bu yana antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren yeşil-kırmızılılar, ligin nasıl tescil edileceğini bekleyecek.

Ligler 19 Mart'ta durmadan önce grubunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıp TFF'den 3. Lig'deki 3 gruptan ilk 6 takımı 2. Lig'e almasını veya yalnız Play-Off aşamasını oynatmasını bekleyen Kaf-Kaf'ta Sportif Direktör Atilla Güneş, "Takımımız 8 Haziran'dan bu yana sıcak havaya rağmen lig oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Tescilin nasıl olacağıyla ilgili son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız. Play-Off oynanırsa her ihtimale hazır halde beklemeyi istiyoruz" dedi.

FOÇA'DA STRES ATTILAR

Karşıyaka'da aylardır koronavirüs salgınıyla duran liglerin kaderiyle ilgili kararı bekleyen futbolcular ve teknik heyet Foça'da stres attı. Alt liglerle ilgili kararın sürekli değişmesiyle diğer kulüpler gibi başı dönen yeşil-kırmızılılar, takım halinde Foça'da teknek turuna çıkarak moral tazeledi.


Kaynak: DHA

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