Karşıyaka Stadı için İZVAK'tan müjdeli haber İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentte yapımı ilk gündeme gelen stat olmasına rağmen yıllardır açılan davalar ve iptal edilen ihalelerle inşaatı duran Karşıyaka Stadı'yla ilgili mahkemeden müjdeli haber çıktığını duyurdu.

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kentte yapımı ilk gündeme gelen stat olmasına rağmen yıllardır açılan davalar ve iptal edilen ihalelerle inşaatı duran Karşıyaka Stadı'yla ilgili mahkemeden müjdeli haber çıktığını duyurdu. Stadın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğine 7 çevre sakininin açtığı davanın yerel mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra davacıların temyiz müracaatı da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

İZVAK, Bölge İstinaf Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi tarafından görüşülen temyiz isteminde mahkemenin, 2019/298 Esas ve 2020/ 510 Karar sayılı kararla, imar planının iptal edilmesi talebini 30 gün içerisinde Danıştay yolu açık olmak üzere reddettiğini duyurdu. Bu kararla yeniden ihale tarihi belirsiz olan statla ilgili önemli bir hukuki kazanım daha doğduğu bildirildi. Stadın Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan ihaleleri açılan davalar sonrası iptal olmuştu.

Kaynak: DHA