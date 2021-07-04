Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Turgay Büyükkarcı tekrar seçildi
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Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Turgay Büyükkarcı tekrar seçildi

Karşıyaka Spor Kulübünde başkanlığa Turgay Büyükkarcı tekrar seçildi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Karşıyaka Spor Kulübünde mevcut kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, yeniden başkanlığa getirildi.

Karşıyaka Spor Kulübünde mevcut kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, yeniden başkanlığa getirildi.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda dün başlayan genel kurulda bugün oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Turgay Büyükkarcı ile Emre Sarıgedik'in listelerinin yarıştığı seçimde 487 oydan 415'ini alan Büyükkarcı, tekrar başkanlığa seçildi. Emre Sarıgedik ise 72 oy aldı.

Büyükkarcı'nın listesinde yer alan isimler şöyle:

Serkan Ergüven, Levent Rıza Dağhan, Mehmet Yaya, Turhan Gürsel Urhan, Rebii Ahmet Dördüncü, Celalettin Doğanalp, Murat Günenç, Kerem Copcu, Haldun Ertan, İlter Köseoğlu, Cem Karas, İbrahim Palaoğlu, Murat Polat ve İrfan Ilgazlı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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