Karşıyaka son virajda

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını geçici olarak kaldırabilmek için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alan Karşıyaka, son viraja girdi.

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını geçici olarak kaldırabilmek için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alan Karşıyaka, son viraja girdi.

Transfer yasağının kalkacağı beklentisiyle mevcut kadrosundan Hakan Kuş, Anıl Çıracı, Arif Cılak, Mustafa Değirmenci, Cihan Ethemoğlu, Oğuz Erk, Görkem Ali Kınay, Kerem Dönertaş, Hakan Denizci, Erol Zöngür ve Celil Çelikel olmak üzere 10 isimle yollarını ayıran yeşil kırmızılılar, tahtayı bir an önce açıp anlaşma sağladığı yeni isimlere resmi imzayı attırmayı hedefliyor. Karşıyaka, şimdiden teknik direktör Cüneyt Biçer'in daha önce çalıştırdığı takımlarla şampiyonluk yaşadığı 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kaf-Kaf, futbolcuların isimlerini transfer resmi olarak açıldıktan sonra açıklayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş