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Karşıyaka son sınavda

05.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:29
Karşıyaka son sınavda

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'da takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde 10 eksikle çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü deplasmanını 3-1 kaybederek zirve yarışında yara alan Karşıyaka, yarın ilk yarının son sınavında Erbaaspor'u konuk edecek.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'da takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde 10 eksikle çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü deplasmanını 3-1 kaybederek zirve yarışında yara alan Karşıyaka, yarın ilk yarının son sınavında Erbaaspor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta maç öncesi kaleci Erdoğan'ın yanı sıra Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak'ın koronavirüs testleri de pozitif çıktı. 

Mustafa Aşan'ın da yan adalesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyeceği Karşıyaka'da son 2 maçta koronavirüse yakalandıkları için kadroda olmayan Onur, Mustafa Değirmenci ve Harun'un karantinaları bitip testleri negatife döndü. Bu isimler şans bulmaları halinde forma giyecek. İzolasyon süreçlerini tamamlayan ama antrenman eksikleri bulunan Doğukan, Arif, Metin, Fatih ve Berke de testleri negatif sonuçlandığı takdirde oynayabilecek. Play-Off hattındaki Kaf-Kaf, devrenin son maçı öncesi 29 puanla, lider Somaspor'un 3 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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