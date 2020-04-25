HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Karşıyaka son kararı bekleyecek - Spor
Karşıyaka, Futbol, Spor, Haber

Karşıyaka son kararı bekleyecek

GENÇLİK Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlaması fikri ağırlık kazanırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka, sahaya...

25.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:07
Karşıyaka son kararı bekleyecek

GENÇLİK Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası 12 Haziran'da başlaması fikri ağırlık kazanırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka, sahaya inmek için son kararı bekleyecek. Kendilerinin de sezonun daha önce planlandığı gibi haziran ayında yeniden başlamasını beklediklerini söyleyen Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Ancak tarihler henüz kesinleşmedi. Süper Lig harici liglerle ilgili bir tarih taslağı da henüz belirlenmedi. Tarihler netleşir netleşmez programımızı yapıp her tür önlemi alarak çalışmalara başlayacağız. Tekrar sahaya insek de önlemi elden bırakmayıp tesislerimizi çalışanlar ve takım dışında dış dünyaya tamamen kapatacağız. Futbolcularımız hazırlık sürecini kampta geçirecek" dedi. Futbol ligleri salgın nedeniyle 19 Mart'ta tatil edilmişti.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi Spor
Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi
'F.Bahçe'ye dönecek misin?' sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt Spor
"F.Bahçe'ye dönecek misin?" sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü Spor
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü
Haziran'da başlaması beklenen ligler için kritik seyirci detayı Spor
Haziran'da başlaması beklenen ligler için kritik seyirci detayı
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi Spor
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Spor
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Semih Yalçın Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Fettah Can Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karşıyaka son kararı bekleyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 14:22:23. #1.14#
title