Karşıyaka'nın Şirketleşmesi İçin Genel Kuruldan Onay Çıktı

Mali olarak tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayıp futbolda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka'da yönetim, şirketleşme görüşmeleri için olağanüstü mali genel kuruldan yetki aldı.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN ONAY İÇİN YENİDEN KONGRE TOPLANACAK

Karşıyaka Spor Kulübü'nün Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yapılan olağanüstü mali genel kuruluna 331 üye katıldı. Yeşil-kırmızılı üyeler, yönetime kulüp tüzüğünün 13. maddesi gereği futbolda şirketleşme çalışmaları için yetki verdi.

Şirketleşme görüşmelerini yürütmek için eski kulüp başkanı olan ve eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu başkanlığında Başkan Mutlu Altuğ, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, eski başkanlardan Özer Kırca ve İbrahim Koç'un yanı sıra Turhan Gürsel Urhan, Seracettin Sakıpağa ile Gökçe Noyan'dan oluşan bir komite oluşturuldu. Komitenin görüşmeleri yapmasının ardından onay için yine kongre toplanacak.

RUSLAR DA İLGİLENİYOR

Karşıyaka'nın futbol takımı için Hollandalı bir firmanın kulübe ilk etapta 4-6 milyon Euro arası destek sağlayabileceği ifade edilirken, yeşil-kırmızılı ekiple bir Rus firmasının da ilgilendiği açıklandı. Karşıyaka'nın borcunun ise 54 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı.